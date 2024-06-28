Конса рассказал, что в семьи игроков сборной Англии пострадали от пивных стаканчиков

Защитник "Астон Виллы" Эзри Конса рассказал, что семьи игроков сборной Англии пострадали от прилетевших в них пивных стаканчиков после матча против Словении на Евро-2024.

В минувший вторник англичане сыграли без голов против Словении, этим набранным очком гарантировав себе выход в плей-офф с первого места Группы C.



Однако многие болельщики не смогли сдержать свое разочарование очередным унылым матчем в исполнении команды Гарета Саутгейта, следствием чего стал свист с трибун и пластиковые стаканчики, полетевшие в главного тренера англичан.



И некоторые из этих стаканчиков из под пива попали на трибуну, где расположились семьи и друзья английских футболистов.



"Попало в моего брата и некоторых других. Но мы особо не разговаривали об этом, мы мало что можем поделать с этим".



"Я поговорил с братом позже, спросил, как он, и он сказал, что он в порядке. Предметы летели не только из-за ворот, а со всех сторон".



"На трибуне есть семьи с детьми, поэтому мы всегда проверяем, как они, и спрашиваем, все ли в порядке. Но это часть игры, это случается, и мы стараемся чересчур не думать об этом".



"Это не было приятно. Однако многие игроки часто сталкивались с подобным на клубном уровне. Мы знаем, чего ожидать от фанатов. Их настроение бывает переменчиво. Это часть игры", — цитирует Конса Sky Sports.