Жилберто Силва считает, что Неймар может перейти в "Арсенал"
Легенда "Арсенала" Жилберто Силва считает, что нападающий "Аль-Хиляля" Неймар может перейти к "канонирам".
Прошлым летом Неймар оставил ПСЖ и отправился в "Аль-Хиляль" по сделке стоимостью 78 миллионов фунтов, однако уже давно ходят слухи, что 32-летний бразилец не чувствует себя счастливым в Саудовской Аравии.
Если Неймар действительно решит вернуться в европейский футбол, то Силва видит для своего звездного соотечественника отличный вариант в Премьер-Лиге.
"Я был бы счастлив увидеть Неймара в Премьер-Лиге с "Арсеналом", это бы точно было интересно".
"Это бы доставило много удовольствия фанатам и сделало бы соревнование еще более особенным. Когда смотришь Премьер-Лигу, то хочешь видеть лучших игроков в мире, и было бы замечательно, если бы он там отказался".
"Насколько это реально? Давайте посмотрим. Его переход в "Арсенал" не невозможен. Почему нет", — цитирует Силву Daily Mail.
28.06.2024 12:00
Просмотров: 163
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Будет доить гейклуб на огромные бабки и отдыхать имитируя различные травмы.
(ответить)
Київський
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий