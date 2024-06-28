Жилберто Силва считает, что Неймар может перейти в "Арсенал"

Легенда "Арсенала" Жилберто Силва считает, что нападающий "Аль-Хиляля" Неймар может перейти к "канонирам".

Прошлым летом Неймар оставил ПСЖ и отправился в "Аль-Хиляль" по сделке стоимостью 78 миллионов фунтов, однако уже давно ходят слухи, что 32-летний бразилец не чувствует себя счастливым в Саудовской Аравии.



Если Неймар действительно решит вернуться в европейский футбол, то Силва видит для своего звездного соотечественника отличный вариант в Премьер-Лиге.



"Я был бы счастлив увидеть Неймара в Премьер-Лиге с "Арсеналом", это бы точно было интересно".



"Это бы доставило много удовольствия фанатам и сделало бы соревнование еще более особенным. Когда смотришь Премьер-Лигу, то хочешь видеть лучших игроков в мире, и было бы замечательно, если бы он там отказался".



"Насколько это реально? Давайте посмотрим. Его переход в "Арсенал" не невозможен. Почему нет", — цитирует Силву Daily Mail.