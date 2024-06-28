Жилберто Силва считает, что Неймар может перейти в "Арсенал"

Неймар Легенда "Арсенала" Жилберто Силва считает, что нападающий "Аль-Хиляля" Неймар может перейти к "канонирам".

Прошлым летом Неймар оставил ПСЖ и отправился в "Аль-Хиляль" по сделке стоимостью 78 миллионов фунтов, однако уже давно ходят слухи, что 32-летний бразилец не чувствует себя счастливым в Саудовской Аравии.

Если Неймар действительно решит вернуться в европейский футбол, то Силва видит для своего звездного соотечественника отличный вариант в Премьер-Лиге.

"Я был бы счастлив увидеть Неймара в Премьер-Лиге с "Арсеналом", это бы точно было интересно".

"Это бы доставило много удовольствия фанатам и сделало бы соревнование еще более особенным. Когда смотришь Премьер-Лигу, то хочешь видеть лучших игроков в мире, и было бы замечательно, если бы он там отказался".

"Насколько это реально? Давайте посмотрим. Его переход в "Арсенал" не невозможен. Почему нет", — цитирует Силву Daily Mail.


Метки Аль-Хиляль, Арсенал, Неймар, Силва

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2024 12:00

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  1. chelsae88 28.06.2024 12:05 # chelsae88
    Будет доить гейклуб на огромные бабки и отдыхать имитируя различные травмы.

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  2. budka 28.06.2024 12:05 # budka
    Київський

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