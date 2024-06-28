Бенни Маккарти покинет "Юнайтед"
Бенни Маккарти покинет тренерский штаб "Манчестер Юнайтед", когда истечет его контракт в конце июня.
46-летний Маккарти, который с детства является фанатом "Юнайтед", последние два сезона провел в качестве ассистента главного тренера Эрика Тен Хага.
Специализацией Маккарти, бывшего нападающего "Блэкберна", была работа с игроками атакующей группы, и принято считать, что преображение Маркуса Рэшфорда в сезоне 2022/23 — это заслуга Бенни.
По слухам, продление сотрудничества с Маккарти было одним из требований Тен Хага в переговорах с "Юнайтед" о новом контракте, однако Бенни сам отверг возможность остаться на "Олд Траффорд".
Как сообщает The Athletic, Маккарти уходит из "Юнайтед", чтобы снова попробовать себя в качестве главного тренера, прежде поработав в этом статусе с "Кейптаун Сити" и "Амазулу" у себя на родине в ЮАР.
Ожидается, что на место Маккарти "Юнайтед" пригласит своего бывшего нападающего Рууда Ван Нистелроя.
28.06.2024 11:00
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