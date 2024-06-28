Саутгейт — фанатам сборной Англии: "Поддержите игроков"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт призвал фанатов продолжать поддерживать команду, несмотря на недовольство им лично.

Английская сборная была нещадно критикуема за свою невыразительную игру на групповом этапе Евро-2024, однако Саутгейт готов принять этот негатив на себя.



Гарет хочет, чтобы его подопечные продолжали наслаждаться игрой за сборную и сохраняли бы поддержку фанатов.



"Я должен помогать игрокам, как только могу, потому что мы вернули это удовольствие от выступлений за сборную Англии, и мы должны быть очень осторожны с этим".



"В последние шесть или семь лет игроки обожали выступать за сборную Англии, и нам нужно сохранить это. Я понимаю чувства в отношении меня, но поддержите игроков. Это жизненно важно, чтобы фанаты поддержали игроков", — цитирует Саутгейта The Telegraph.