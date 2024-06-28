Саутгейт — фанатам сборной Англии: "Поддержите игроков"
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт призвал фанатов продолжать поддерживать команду, несмотря на недовольство им лично.
Английская сборная была нещадно критикуема за свою невыразительную игру на групповом этапе Евро-2024, однако Саутгейт готов принять этот негатив на себя.
Гарет хочет, чтобы его подопечные продолжали наслаждаться игрой за сборную и сохраняли бы поддержку фанатов.
"Я должен помогать игрокам, как только могу, потому что мы вернули это удовольствие от выступлений за сборную Англии, и мы должны быть очень осторожны с этим".
"В последние шесть или семь лет игроки обожали выступать за сборную Англии, и нам нужно сохранить это. Я понимаю чувства в отношении меня, но поддержите игроков. Это жизненно важно, чтобы фанаты поддержали игроков", — цитирует Саутгейта The Telegraph.
28.06.2024 10:00
Просмотров: 501
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Саут уже в открытую говорит, что он физрук! Ска делай ротацию! Выпусти Палмера и Майну с первых минут! Катает в трусливый футбол з@ебал!
(ответить)
Саут уже в открытую говорит, что он физрук! Ска делай ротацию! Выпусти Палмера и Майну с первых минут! Катает в трусливый футбол зае@пал!
(ответить)
Клоун
(ответить)
Да поддержим конечно. Только веры в выигрыш трофея давно уже нет.
(ответить)
Подержи моё пиво
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий