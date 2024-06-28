Саутгейт — фанатам сборной Англии: "Поддержите игроков"

Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт призвал фанатов продолжать поддерживать команду, несмотря на недовольство им лично.

Английская сборная была нещадно критикуема за свою невыразительную игру на групповом этапе Евро-2024, однако Саутгейт готов принять этот негатив на себя.

Гарет хочет, чтобы его подопечные продолжали наслаждаться игрой за сборную и сохраняли бы поддержку фанатов.

"Я должен помогать игрокам, как только могу, потому что мы вернули это удовольствие от выступлений за сборную Англии, и мы должны быть очень осторожны с этим".

"В последние шесть или семь лет игроки обожали выступать за сборную Англии, и нам нужно сохранить это. Я понимаю чувства в отношении меня, но поддержите игроков. Это жизненно важно, чтобы фанаты поддержали игроков", — цитирует Саутгейта The Telegraph.


Метки болельщики, Евро-2024, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2024 10:00

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Последние комментарии:




  1. zhanik7 28.06.2024 11:48 # zhanik7
    Саут уже в открытую говорит, что он физрук! Ска делай ротацию! Выпусти Палмера и Майну с первых минут! Катает в трусливый футбол з@ебал!

    (ответить)

  2. zhanik7 28.06.2024 11:47 # zhanik7
    Саут уже в открытую говорит, что он физрук! Ска делай ротацию! Выпусти Палмера и Майну с первых минут! Катает в трусливый футбол зае@пал!

    (ответить)

  3. southgate-out 28.06.2024 10:25 # southgate-out
    Клоун

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  4. gary47 28.06.2024 10:05 # gary47
    Да поддержим конечно. Только веры в выигрыш трофея давно уже нет.

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  5. gameboy 28.06.2024 10:02 # gameboy
    Подержи моё пиво

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