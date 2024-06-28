Беллингем: "Словакию будет сложно сломить"

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем считает, что его команде придется попотеть для победы над Словакией в 1/8 финала Евро-2024.

Англичане оставили массу вопросов своей игрой на групповом этапе Евро-2024, что, правда, не помешало им выйти в плей-офф с первого места квартета.



В воскресенье Беллингема и партнеров ждет Словакия, и Джуд ожидает вновь увидеть команду, которая играет от обороны, как это было с англичанами в трех первых матчах.



"Люди смотрят на это и думают, что это всего лишь Словакия и что это будет легкий матч, но это не так. Они представляют собой угрозу другого вида".



"Их будет сложно сломить. Некоторые другие сборные чуть смелее атакуют против тебя, из-за чего игра бывает более открытой, так что это будет интересный матч".



"Мы уверены, что достаточно хороши для победы. Я знаю, что наша игра в первых трех матчах оставляла желать лучшего, но это отличная возможность для нас вернуться на уровень, которому нам нужно соответствовать", — цитирует Беллингема Sky Sports.