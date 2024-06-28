МЮ сообщил Рэшфорду, что тот может уйти
"Манчестер Юнайтед" дал понять своему нападающему Маркусу Рэшфорду, что тот волен покинуть клуб этим летом.
Только год назад Рэшфорд стал самым высокооплачиваемым игроком "Юнайтед", получив новый контракт в виде награды за блестящий сезон, в котором Маркус забил 30 голов.
С тех пор игра Рэшфорда переживает затяжной спад, и боссы "Юнайтед" этим крайне озабочены. Также Маркус испортил свои отношения с главным тренером Эриком Тен Хагом своими дисциплинарными проблемами.
По информации HITC, на "Олд Траффорд" есть ощущение, что расставание с Рэшфордом будет в интересах всех сторон. Клуб уже дал знать об этом окружению Маркуса.
Теперь "Юнайтед" ожидает интереса к 26-летнему англичанину со стороны ПСЖ, как минимум. Французский гранд как раз находится в поисках замены для Килиана Мбаппе.
ПСЖ интересовался Рэшфордом еще год назад — перед тем, как Маркус заключил новую сделку с "Юнайтед". Однако до того, как предпринять новую попытку, в Париже хотят знать, что этого трансфера хочет сам игрок.
28.06.2024 08:00
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