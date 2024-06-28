"Вулверхэмптон" согласовал покупку Йоргена Ларсена

"Вулверхэмптон" согласовал приобретение нападающего "Сельты" Йоргена Ларсена за 25 миллионов фунтов.

Ларсен, чей рост составляет 193 см, забил 13 голов за "Сельту" в минувшем сезоне Ла Лиги, чем привлек внимание ряда европейских клубов, включая "Астон Виллу", "Вест Хэм" и "Рому".



Но если верить журналисту Фабрицио Романо, "Вулверхэмптон" уже достиг устной договоренности с "Сельтой" насчет перехода 24-летнего игрока сборной Норвегии.



В данный момент "волки" сосредоточены на переговорах с самим Ларсеном об условиях личного контракта. Йорген может стать вторым новичком команды Гари О'Нила этим летом после вингера Родригу Гомеша.