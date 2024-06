Светская хроника за пятницу

"Манчестер Сити" не удалось перехватить Майкла Олисе. "Ювентус" составит конкуренцию "Челси" в борьбе за Мурильо. Эден Азар возобновил игровую карьеру. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Болонья" отчаялась заполучить нападающего "Ювентуса" Риккардо Калафьори, который теперь может отправиться в один из клубов Премьер-Лиги. (Fabrizio Romano)



Гранды Премьер-Лиги могут забыть о Хвиче Кварацхелии, которого "Наполи" совершенно не собирается продавать. (Fabrizio Romano)



ПСЖ рассмотрит возможность приобретения нападающего Маркуса Рэшфорда, если тот покажет, что готов покинуть "Манчестер Юнайтед" этим летом. (talkSPORT)



Защитник "Баварии" Маттейс Де Лигт остается трансферной целью для "Юнайтед". (Sky Sport Germany)



"Манчестер Сити" не удалось увести вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе из под носа у "Баварии" в последний момент. (Football Insider)



Нападающий Ромелу Лукаку, принадлежащий "Челси", готов начать переговоры о переходе в "Милан" за 25 миллионов фунтов. (La Gazzetta dello Sport)



Нападающий "Барселоны" Мару Гиу прошел медобследование в "Челси". (Fabrizio Romano)



"Ювентус" вслед за "Челси" обратился насчет защитника "Ноттингем Форест" Мурильо. (Fabrizio Romano)



"Брайтон" уже согласовал обмен своего полузащитника Якуба Модера на игрока "Лестера" Кирнана Дьюсбери-Холла, когда насчет того обратился "Челси". (Fabrizio Romano)



Полузащитник "Арсенала" Альбер Самби Локонга согласовал условия личного контракта с "Севильей". (Football.London)



"Милан" потребовал 40 млн. фунтов от "Ньюкасла" за защитника Фикайо Томори. (Calciomercato)



"Форест" договаривается о продаже защитника Муссы Ниакате в некий клуб Лиги 1 за 20 млн. фунтов. (The Telegraph)



Полузащитник "Форест" Орель Мангаля перейдет в "Лион" за 20 млн. фунтов. (The Telegraph)



"Комо" Сеска Фабрегаса хочет пригласим свободным агентом экс-защитника "Юнайтед" Рафаэля Варана. (Fabrizio Romano)



"Марсель" проявил интерес к голкиперу "Лидса" Илану Мелье. (Daily Mail)



Другое



Бывший плеймейкер "Челси" Эден Азар возобновил карьеру, сыграв за команду третьего бельгийского дивизиона. (Daily Mail)



Капитан сборной Англии Харри Кейн вошел в список самых богатых спортсменов Британии не старше 40 лет, заняв пятое место с состоянием в 75 млн. фунтов. (The Times)



Олигарх Бидзина Иванишвили пообещал выплатить сборной Грузии 8.4 млн. фунтов за сенсационную победу 2:0 над Португалией на Евро-2024. (BBC)



Главной ошибкой наставника сборной Англии Гарета Саутгейта на Евро-2024 была названа не тактика, а гардероб. (The Sun)



Легенда "Юнайтед" Рой Кин примерил футболку "Арсенала". (The Sun)