"Ипсвич" близок к покупке Хатчинсона

"Ипсвич" близок к покупке вингера "Челси" Омари Хатчинсона за 22 миллиона фунтов.

Именно в "Ипсвиче" на правах аренды Хатчинсон провел сезон 2023/24. Омари забил 10 голов и отдал пять результативную передач в 44 матчах Чемпионшипа, что помогло команде Кирана Маккенны оформить прямую путевку в Премьер-Лигу.



Так Хатчинсон стал приоритетной целью "Ипсвича" на летнее окно, и Daily Mail может подтвердить, что "трактористы" вплотную приблизились к согласованию постоянного трансфера Омари.



"Ипсвич" ожидает заплатить за Хатчинсона 22 млн. фунтов, что стало бы новым трансферным рекордом для "трактористов". Сам 20-летний игрок сборной Ямайки открыт к возвращению за "Портман Роуд".