"Аталанта" совершила прорыв в переговорах по Годфри

Итальянская "Аталанта" совершила прорыв в переговорах о покупке защитника "Эвертона" Бена Годфри.

В четверг появилась информация, что "Эвертон" получил предложение в 12.7 млн. фунтов от французского "Лиона" насчет Годфри.



Как уточняет Liverpool Echo, ранее на этой неделе свое предложение о покупке Годфри также направила "Аталанта", выразив готовность заплатить за 26-летнего англичанина только 10 млн. евро (8.5 млн. фунтов).



Несмотря на то, что предложение "Аталанты" оказалось скромнее, чем у "Лиона", клуб Серии А продолжил диалог с "Эвертоном" и за последние часы совершил прорыв в переговорах.



Сыграло свою роль и то обстоятельство, что сам Годфри предпочитает "Аталанту", которая пыталась арендовать его еще в январе.



В данный момент сделка между "Аталантой" и "Эвертоном" близка. Согласование условий личного контракта видится формальностью.