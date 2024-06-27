"Челси" обратился к "Лестеру" насчет Дьюсбери-Холла

"Челси" обратился к "Лестеру" насчет приобретения полузащитника Кирнана Дьюсбери-Холла.

Ранее этим летом "Лестер" на "Челси" сменил главный тренер Энцо Мареска, который теперь хочет воссоединиться с Дьюсбери-Холлом.



Дьюсбери-Холл сыграл ключевую роль в завоевании "Лестером" Марески титула Чемпионшипа, и Энцо убежден, что Кирнан идеален для того футбола, который он собирается поставить "Челси".



По информации The Athletic, "Челси" пока не выдвигал официальное предложение "Лестеру", однако два клуба уже находятся в контакте, а сам Дьюсбери-Холл заинтересован в переезде на "Стэмфорд Бридж".



25-летний англичанин, забивший 12 голов и отдавший 14 результативных передач в 44 матчах минувшего сезона Чемпионшипа, оценивается "Лестером" в 40 миллионов фунтов.