Фоден возвращается на Евро-2024

Став многодетным отцом, полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден возвращается в расположение сборной Англии.

В минувшую среду 24-летний Фоден срочно покинул базу английской сборной в Германии, чтобы вернуться на родину по причине семейного характера.



Этой неотложной причиной стали роды подруги футболиста Ребекки Кук, у которой с Фоденом появился на свет третий ребенок, мальчик.



Как сообщает Daily Mail, уже сегодня ночью Фоден возвращается к своим партнерам по национальной команде, чтобы продолжить подготовку к матчу 1/8 финала Евро-2024 против Словакии в ближайшее воскресенье.



Добавим, Фоден выходил в стартовом составе на все три первых матча англичан на турнире.