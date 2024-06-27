Фоден возвращается на Евро-2024

Фил Фоден Став многодетным отцом, полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден возвращается в расположение сборной Англии.

В минувшую среду 24-летний Фоден срочно покинул базу английской сборной в Германии, чтобы вернуться на родину по причине семейного характера.

Этой неотложной причиной стали роды подруги футболиста Ребекки Кук, у которой с Фоденом появился на свет третий ребенок, мальчик.

Как сообщает Daily Mail, уже сегодня ночью Фоден возвращается к своим партнерам по национальной команде, чтобы продолжить подготовку к матчу 1/8 финала Евро-2024 против Словакии в ближайшее воскресенье.

Добавим, Фоден выходил в стартовом составе на все три первых матча англичан на турнире.


Метки Евро-2024, Манчестер Сити, сборная Англии, Фоден

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2024 21:00

Количество просмотров Просмотров: 119



Поиск: