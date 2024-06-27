"Челси" готов включить Чалобу в сделку по Мурильо

Трево Чалоба "Челси" готов использовать своего защитника Трево Чалобу в качестве разменной монеты в сделке по приобретению Мурильо из "Ноттингем Форест".

Ранее днем стало известно, что "Челси" через посредников прощупывает возможность приобретения Мурильо, которого "Форест" оценивает в 70 миллионов фунтов.

"Челси" так много заплатить не готов, но надеется повысить свои шансы заполучить 21-летнего Мурильо, включив в сделку 24-летнего Чалобу.

Продажа Чалобы помогла бы "Челси" поправить свою ситуацию с соблюдением правил финансового фейр-плей, потому что Трево является собственным воспитанником клуба, а значит все деньги с его продажи будут зачтены как чистая прибыль.

Чалоба весьма уверенно завершил минувший сезон, однако у "Челси" большой выбор игроков в центре обороны, и этот выбор только увеличился после перехода к "синим" Тосина Адарабиойо.


Метки Мурильо, Ноттингем Форест, Чалоба, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2024 20:00

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