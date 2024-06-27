Гехи заверил, что игроки сборной Англии поддерживают Саутгейта

Защитник "Кристал Пэлас" Марк Гехи заверил, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сохраняет поддержку игроков своей команды.

Несмотря на выход в плей-офф Евро-2024 с первого места своей группы, англичане показали крайне невыразительный футбол в трех первых матчах на турнире в Германии.



После безголевого матча против Словении в минувший вторник англичане были освистаны своими фанатами, а в Саутгейта с трибун полетели пивные стаканчики.



Однако Гехи, утвердившийся основным игроком сборной, высоко оценивает работу Саутгейта и уверяет, что Гарет сохраняет контроль над командой.



"Он великолепно трудится со сборной Англии. Если вы посмотрите на его статистику, она говорит сама за себя".



"Каждый позади тренера, и у нас действительно сплоченный коллектив, который сосредоточен лишь на следующем матче. Каждый ценит его, особенно я".



"Он обеспечил мне дебют за сборную Англии, и он наделил меня такой большой уверенностью. Я по-настоящему благодарен ему, как и, уверен, остальная команда", — цитирует Гехи BBC.