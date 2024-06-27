"Челси" близок к покупке Ансельмино

Аарон Ансельмино "Челси" близок к приобретению центрального защитника "Боки Хуниорс" Аарона Ансельмино за 17 миллионов фунтов.

Ансельмино предстоит стать очередным южноамериканским дарованием, в которое инвестирует "Челси".

Evening Standard ожидает, Ансельмино заключит с "Челси" контракт на шесть лет, и первым шагом для 19-летнего аргентинца станет аренда в родственном "Страсбуре".

Ансельмино, который также способен сыграть в полузащите, провел 10 матчей за первую команду "Боки", в системе которой он находится с 12 лет.


Метки Ансельмино, Бока Хуниорс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2024 18:00

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