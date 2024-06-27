"Челси" близок к покупке Ансельмино
"Челси" близок к приобретению центрального защитника "Боки Хуниорс" Аарона Ансельмино за 17 миллионов фунтов.
Ансельмино предстоит стать очередным южноамериканским дарованием, в которое инвестирует "Челси".
Evening Standard ожидает, Ансельмино заключит с "Челси" контракт на шесть лет, и первым шагом для 19-летнего аргентинца станет аренда в родственном "Страсбуре".
Ансельмино, который также способен сыграть в полузащите, провел 10 матчей за первую команду "Боки", в системе которой он находится с 12 лет.
27.06.2024 18:00
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Куда столько игроков Челси? Всё покупают и покупают.
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