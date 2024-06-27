Энтони Гордон упал с велосипеда

Вингер "Ньюкасла" Энтони Гордон получил незначительные повреждения, упав с горного велосипеда.

Как сообщает Sky Sports, этот инцидент приключился с Гордоном в среду, когда Энтони катался на велосипеде рядом с базой сборной Англии в Германии рамках Евро-2024.



В свободное от тренировок время игроки английской сборной могут заниматься различными активностями — например, некоторые играли в крикет, тогда как Гордон выбрал горный велосипед.



Упав с велосипеда, Гордон отделался синяками и рассечениями на ладонях, руках и лице. От более серьезных травм Энтони уберег шлем.



Медицинский штаб сборной оказал Гордону первую помощь, и уже сегодня Энтони вернулся к полноценным тренировкам, готовясь с командой к матчу 1/8 финала против Словакии в ближайшее воскресенье.



