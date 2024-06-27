"Лион" предложил 12.7 млн. фунтов за Годфри

Французский "Лион" сделал предложение в 12.7 млн. фунтов о покупке защитника "Эвертона" Бена Годфри.

Годфри выступает за "Эвертон" после своего перехода из "Норвича" за 25 млн. фунтов в 2020 году. Всего Бен сыграл за "ирисок" 93 матча, включая 16 в минувшем сезоне.



Однако сейчас у Годфри остается только 12 месяцев по контракту, что подталкивает мерсисайдский клуб к продаже 26-летнего защитника, на счету которого два матча за сборную Англии.



Помимо "Лиона", который уже направил свой предложение, Годфри также интересуется "Аталанта", сообщает BBC. По слухам, итальянский клуб пытался приобрести Бена еще в январе.