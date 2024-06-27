Ван Нистелрой и Хаке войдут в тренерский штаб "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" планирует добавить в штаб своего главного тренера Эрика Тен Хага не только Рууда Ван Нистелроя, но и Рене Хаке.
Ранее в январе стало известно, что "Юнайтед" ведет переговоры о возвращении в клуб Ван Нистелроя, своего бывшего нападающего. Рууд находится без работы после своего расставания с ПСВ в конце сезона 2022/23.
Журналист Фабрицио Романо ожидает, что в штаб Тен Хага войдет не только Ван Нистелрой, но и Хаке, который сейчас занимает должность главного тренера "Гоу Эхед Иглз" из Эредивизии.
"Юнайтед" надеется произвести назначение обоих голландских специалистов одновременно с подписанием нового контракта с Тен Хагом.
27.06.2024 15:00
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