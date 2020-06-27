"Марсель" обдумывает покупку Гринвуда

"Марсель" рассматривает возможность приобретения нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда.

В предыдущие недели Гринвуда сватали в "Наполи", "Ювентус", "Лацио", дортмундскую "Боруссию" и "Валенсию", однако The Athletic утверждает, что на данной стадии Мейсон всем прочим вариантам предпочитает "Марсель".



"Марсель" провел "позитивный диалог" с Гринвудом, а сейчас обратился к "Юнайтед", хотя переговоры двух клубов находятся на ранней стадии и пока не касаются финансовых условий сделки.



Переезд во Францию позволил бы 22-летнему англичанину поработать с новым главным тренером "Марселя" Роберто Де Дзерби, который покинул "Брайтон" в конце минувшего сезона.



Продажа Гринвуда является наиболее предпочтительным вариантом для "Юнайтед", хотя нельзя исключать, что Мейсон снова будет отправлен в аренду или даже вернется к тренировкам с командой Эрика Тен Хага.



Напомним, минувший сезон Гринвуд отыграл за "Хетафе" на правах аренды. Мейсон забил 10 голов в 36 матча, но, что важнее, вернул свою карьеру в колею после скандала с изнасилованием и избиением своей девушки.