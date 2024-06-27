"Челси" проявил интерес к Мурильо

"Челси" обозначил свой интерес к центральному защитнику "Ноттингем Форест" Мурильо.

Мурильо только прошлым летом присоединился к "Форест", перебравшись в Ноттингем из "Коринтианса" за 11.2 млн. фунтов.



21-летний бразилец весьма уверенно провел свой дебютный английский сезон, по итогам которого он был признан лучшим игроком в своей команде.



Как сообщает The Telegraph, "Челси" через посредников делает запросы насчет Мурильо, которого "синие" рассматривают идеальным игроком для своего нового главного тренера Энцо Марески.



В данный момент "Форест" оценивает Мурильо в 70 миллионов фунтов, однако "лесники" находятся под давлением финансового фейр-плей и могут согласиться на меньшую сумму.