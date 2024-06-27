Саутгейт обещает поговорить с Беллингемом
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт пообещал поговорить с Джудом Беллингемом после разочаровывающей игры полузащитника "Реала" против Словении на Евро-2024.
20-летний Беллингем сыграл все 90 минут безголевого матча против Словении в минувшей вторник, но при этом не нанес ни одного удара и не исполнил ни одного ключевого паса.
Беллингем внешне выглядел недовольным, и в одном из эпизодов этого матча Джуд выместил свое разочарование на партнере по команде, который поздно отдал ему "е***ый пас".
Такого рода поведение не осталось без внимания Саутгейта, однако Гарет предпочитает не выносить это наружу.
"Я обсужу это с ним, нежели с газетами", — цитирует Саутгейта Daily Mail.
27.06.2024 12:00
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Михайло е***ый жук
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Просто выставляй состав по их игре, а не по именам, ты же не в фифе!
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Просто убери Кейна, Беллингема. Оставь палмера, гордона, кобби, фодена и ничего им не говори вообще... Будет о чудо..
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