"Брентфорд" и "Брайтон" лидируют в борьбе за Дьюсбери-Холла

"Брентфорд" и "Брайтон" лидируют в борьбе за полузащитника "Лестера" Кирнана Дьюсбери-Холла.

Дьюсбери-Холл сыграл ключевую роль в возвращении "Лестера" в Премьер-Лигу по итогам минувшего сезона, а также имеет еще три года по контракту, однако ситуация с финансовым фейр-плей может подтолкнуть "лис" к продаже своего воспитанника.



"Лестер" оценивает Дьюсбери-Холла в 40 миллионов фунтов, и Daily Mail называет "Брентфорд" и "Брайтон" главными претендентами на Кирнана, несмотря на интерес ряда других клубов Премьер-Лиги.



Дьюсбери-Холл забил 12 голов и отдал 14 результативных передач в 44 матчах минувшего сезона Чемпионшипа.



Помимо 25-летнего англичанина, "Лестер" может лишиться и еще одного полузащитника. Речь о Уилфриде Ндиди, чей контракт истекает в конце июня.