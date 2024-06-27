"Брентфорд" и "Брайтон" лидируют в борьбе за Дьюсбери-Холла
"Брентфорд" и "Брайтон" лидируют в борьбе за полузащитника "Лестера" Кирнана Дьюсбери-Холла.
Дьюсбери-Холл сыграл ключевую роль в возвращении "Лестера" в Премьер-Лигу по итогам минувшего сезона, а также имеет еще три года по контракту, однако ситуация с финансовым фейр-плей может подтолкнуть "лис" к продаже своего воспитанника.
"Лестер" оценивает Дьюсбери-Холла в 40 миллионов фунтов, и Daily Mail называет "Брентфорд" и "Брайтон" главными претендентами на Кирнана, несмотря на интерес ряда других клубов Премьер-Лиги.
Дьюсбери-Холл забил 12 голов и отдал 14 результативных передач в 44 матчах минувшего сезона Чемпионшипа.
Помимо 25-летнего англичанина, "Лестер" может лишиться и еще одного полузащитника. Речь о Уилфриде Ндиди, чей контракт истекает в конце июня.
27.06.2024 11:00
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