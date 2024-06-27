Ширер призвал Саутгейта включить двух игроков в старт сборной Англии

Бывший нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер призвал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта включить вингеров Энтони Гордон и Коула Палмера в стартовый состав на матч 1/8 финала Евро-2024.

Безголевая ничья против Словении в минувший вторник позволила англичанам выйти в плей-офф Евро-2024 с первого места Группы C.



Однако игра английской сборной по-прежнему вызывает огромные нарекания, и Ширер советует Саутгейту довериться игрокам, которые хорошо себя проявили, выйдя на замену против словенцев.



"Еще до стартового свистка я сказал, что я бы задействовал Гордона на левом фланге. На мой взгляд, он должен быть в старте. Палмер должен выйти на правый фланг. Возможно, настало время дать передышку Сака. Он хорошо отыграл 30 с чем-то минут в первом матче, но с тех пор он сделал очень мало".



"Я бы задействовал Беллингема или Майну в этой полузащите, а затем Фодена в качестве 10-го номера. Но он (Саутгейт) обязан сделать изменения, потому что сейчас это не работает", — сообщил Ширер BBC.