FA рассматривает Ли Карсли на замену Саутгейту

FA рассматривает Ли Карсли в качестве возможного сменщика Гарета Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии.

С высокой вероятностью английской сборной потребуется новый рулевой после Евро-2024. Саутгейт сам признал, что едва ли останется, если не сможет выиграть турнир в Германии.



Несмотря на выход в плей-офф Евро-2024 с первого места своей группы, англичане демонстрируют весьма посредственный футбол, с которым сложно претендовать на завоевание трофея.



FA по-прежнему хочет продлить рассчитанный до декабря контракт Саутгейта, но в то же время боссы Ассоциации разрабатывают план на случай ухода Гарета.



Как сообщает talkSPORT, занять место Саутгейта может 50-летний Карсли, который с лета 2021 тренирует молодежную сборную Англии U-21.



Руководство FA придерживается высокого мнения насчет Карсли, бывшего полузащитника "Эвертона", а сам Ли продемонстрировал свою приверженность Англии, ранее в этом году отказавшись возглавить сборную родной для себя Ирландии.



Помимо Карсли, в шорт-лист FA на замену Саутгейту также входят бывший наставник "Челси" Грэм Поттер и главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау.