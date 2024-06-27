Предложение "Тоттенхэма" по Джейкобу Рэмси отклонено

"Астон Вилла" отклонила предложение "Тоттенхэма" о покупке полузащитника Джейкоба Рэмси.

Зная о том, что из-за ситуации с финансовым фейр-плей "Вилле" нужно кого-нибудь продать до конца июня, "Тоттенхэм" выдвинул свое предложение о покупке Рэмси в размере 20 миллионов фунтов плюс Джовани Ло Чельсо.



Однако в ответ последовал отказ. Как сообщает The Times, "Вилла" оценивает 23-летнего англичанина гораздо дороже — в 40-50 млн. фунтов.



Что касается своих проблем с соблюдением правил ФФП, то "Вилла" надеется их решить, продав Дугласа Луиса в "Ювентус" и Омари Келлимана в "Челси".



Рэмси является продуктом академии "Виллы" и в сезоне 2022/23 совершил 13 результативных действий в Премьер-Лиге. Минувшую кампанию Джейкоб отыграл неудачно, лишь забив один мяч и отдав одну голевую передачу, и значительное время провел в лазарете.