Шоу готов дебютировать на Евро-2024

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу чувствует, что готов дебютировать на Евро-2024.

28-летний Шоу оказался единственным чистым левым защитником в заявке англичан из 26 имен на Евро-2024. Дефицит игроков на этой позиции заставил главного тренера Гарета Саутгейта взять Люка на турнир, несмотря на отсутствие у представителя "Юнайтед" игровой практики с февраля.



Не успев вовремя решить свои проблемы с задней поверхностью бедра, Шоу пропустил все три матча сборной Англии в Группе C: против Сербии, Дании и Словении.



В ближайшее воскресенье подопечным Саутгейта предстоит сыграть против Словакии в Гельзенкирхене в рамках 1/8 финала, и Шоу чувствует, что он, наконец, готов облегчить бремя, которое легло на 33-летнего Кирана Триппьера в связи с его отсутствием.



Ранее на этой неделе Шоу вернулся к тренировкам в общей группе и теперь готов претендовать на игровые минуты, даже если это будет лишь выход на замену.



"Когда я буду готов сыграть? В следующем матче", — цитирует Шоу Daily Mail.