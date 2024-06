Светская хроника за четверг

"Вест Хэм" попросил у "Тоттенхэма" 150 миллионов фунтов за Джаррода Боуэна. "Бавария" готова переключиться с Жоау Палиньи на Амаду Онана. Шакил О'Нил станет совладельцем "Вест Хэма". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо стал целью для "Аль-Хиляля". (Daily Express)



"Юнайтед" обдумывает приобретение нападающего "Ромы" Пауло Дибалы. (Il Messaggero)



"Барселона" заинтересована в нападающем "Манчестер Сити" Хулиане Альваресе. (Sport)



"Арсенал" опережает "Барселону" в борьбе за полузащитника "Реал Сосьедад" Микеля Мерино. (Mundi Deportivo)



"Арсенал" проиграл борьбу дортмундской "Боруссии" за нападающего "Штутгарта" Серу Гирасси. (Metro)



Саудовские клубы интересуются полузащитником "Арсенала" Томасом Партеем. (Caughoffside)



"Челси" хочет защитника "Ноттингем Форест" Мурильо, однако "лесники" оценивают бразильца в 50 миллионов фунтов. (UOL Esporte)



"Вест Хэм" отклонил запрос "Тоттенхэма" насчет Джаррода Боуэна, оценив своего вингера в 150 млн. фунтов. (HITC)



"Ньюкасл" установил контакт с "Миланом" насчет защитника Фикайо Томори, но "россонери" потребовали свыше 40 млн. фунтов за игрока. (The Guardian)



"Ньюкасл" предпочитает продать Каллума Уилсона, нежели Александера Исака, насчет которого обратился "Челси". (Teamtalk)



Вингер "Ньюкасла" Янкуба Минте отказался перейти в "Лион", который уже согласовал компенсацию за 19-летнего гамбийца в размере 40 млн. фунтов. (The Sun)



"Бавария" разочаровалась в своих попытках согласовать приобретение полузащитника "Фулхэма" Жоау Палиньи и готова переключиться на Амаду Онана из "Эвертона". (Liverpool Echo)



"Аталанта" предложила 10 млн. фунтов за защитника "Эвертона" Бена Годфри. (The Athletic)



"Эвертон" заинтересован в полузащитнике "Лестера" Уилфриде Ндиди, чей контракт истекает на следующей неделе. (Football Insider)



"Брайтон" интересуется парагвайским полузащитником "Интер Майами" Диего Гомесом. (talkSPORT)



"Ипсвич" обсуждает покупку защитника "Халла" Джейкоба Гривза. (The Athletic)



Другое



Причиной срочного возвращения полузащитника "Сити" Фила Фодена на родину с Евро-2024 является рождение его третьего ребенка. (Ben Jacobs)



Уэйн Руни покинул роль эксперта BBC на Евро-2024, чтобы начать подготовку с "Плимутом" к новому сезону Чемпионшипа. (Daily Express)



Баскетбольная легенда Шакил О'Нил ведет переговоры о покупке доли в "Вест Хэме". (The Sun)



Отец капитана "Тоттенхэма" Сона Хен Мина признал, что побил игрока академии угловым флажком. (The Telegraph)