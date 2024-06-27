Англичане сыграют против Словакии в 1/8 финала Евро-2024

Сборная Словакии была подтверждена соперником англичан по 1/8 финала Евро-2024.

Одержав победу над Сербией и сыграв вничью с Данией и Словенией, англичане заняли первое место в Группе C.



Соперником англичан по первому раунду плей-офф должна была стать третья команда Группы E, и ей в итоге оказалась Словакия, которая неожиданно победила Бельгию, но затем уступила Украине и сыграла вничью с Румынией.



Таким образом, в ближайшее воскресенье команда Гарета Саутгейта сыграет против Словакии в Гельзенкирхене. Победитель этой пары выйдет на Италию или Швейцарию в четвертьфинале.



Добавим, словаки занимают 45-е место в рейтинге сборных ФИФА.