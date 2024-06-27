Англичане сыграют против Словакии в 1/8 финала Евро-2024
Сборная Словакии была подтверждена соперником англичан по 1/8 финала Евро-2024.
Одержав победу над Сербией и сыграв вничью с Данией и Словенией, англичане заняли первое место в Группе C.
Соперником англичан по первому раунду плей-офф должна была стать третья команда Группы E, и ей в итоге оказалась Словакия, которая неожиданно победила Бельгию, но затем уступила Украине и сыграла вничью с Румынией.
Таким образом, в ближайшее воскресенье команда Гарета Саутгейта сыграет против Словакии в Гельзенкирхене. Победитель этой пары выйдет на Италию или Швейцарию в четвертьфинале.
Добавим, словаки занимают 45-е место в рейтинге сборных ФИФА.
27.06.2024 00:05
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Англы спокойно дойдут до финала даже с такой говеной игрой.
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