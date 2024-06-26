"Олд Траффорд" может получить коммерческое название

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф обдумывает продажу прав на переименование стадиона "Олд Траффорд".

Заключив сделку по приобретению 27.7% акций "Юнайтед" в декабре, Рэтклифф активно взялся за реформирование клуба.



Рэтклифф обнаружил, что состав команды и инфраструктура клуба нуждаются в огромных инвестициях, что заставляет сэра Джима искать дополнительные источники дохода.



Одним из таких источников может стать продажа прав на переименование "Олд Траффорд" — после того, как клуб проведет реконструкцию существующего стадиона или построит новый.



Как сообщает The Athletic, коммерческое название стадиона может принести "Юнайтед" десятки миллионов фунтов. Впрочем, окончательное решение еще не принято.



В данный момент "Юнайтед" договаривается с финансовыми организациями, включая Bank of America, о финансировании проекта по обновлению стадиона. Речь идет о сумме в несколько миллиардов фунтов.