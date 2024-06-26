Три клуба Премьер-Лиги сражаются за Джоба Беллингема

Три клуба Премьер-Лиги сражаются за полузащитника "Сандерленда" Джоба Беллингема.

Младший брат полузащитника "Реала" Джуда Беллингема только прошлым летом перебрался в "Сандерленд" из родного "Бирмингема", с тех пор забив семь голов и отдав одну результативную передачу в 45 матчах Чемпионшипа.



Своей игрой 18-летний англичанин привлек внимание "Кристал Пэлас", "Брентфорда" и "Саутгемптона", однако "Сандерленд" отчаянно сражается, чтобы сохранить свою ведущую звезду, сообщает talkSPORT.



"Сандерленд" уже отклонил несколько предложений насчет Беллингема, и только сумма минимум в 20 миллионов фунтов может сделать "черных котов" сговорчивее.