Олисе перейдет в "Баварию" на этой неделе

"Бавария" должна завершить приобретение вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе до конца этой недели.

Не прошлой неделе стало известно, что Олисе выбрал "Баварию" для продолжения карьеры, несмотря на интерес со стороны грандов Премьер-Лиги, включая "Челси".



Как сообщает Sky Sport Germany, "Бавария" уже достигла договоренности с "Пэлас" по сделке стоимостью 60 миллионов евро (50.7 млн. фунтов) плюс бонусы.



На этой неделе Олисе пройдет медобследование в "Баварии", после чего подпишет контракт до 2029 года. Зарплата 22-летнего француза в Мюнхене составит около 200,000 фунтов в неделю.



Не сумев предотвратить уход Олисе, "Пэлас" постарается сделать все возможное, чтобы удержать других своих звезд вроде Марка Гехи, Адама Уортона и Эберечи Эзе.