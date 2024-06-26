"Челси" согласовал покупку Марка Гиу

"Челси" достиг принципиальной договоренности о приобретении нападающего "Барселоны" Марка Гиу.

Как уточняет BBC, "Челси" согласился выплатить отступные в 5 миллионов фунтов по контракту Гиу с "Барселоной".



Теперь 18-летний испанец направляется в Лондон, где "синие" уже запланировали медобследование для него.



"Барселона" пыталась предотвратить уход Гиу, предложив тому новый контракт, однако после недели переговоров с агентами Марка "Челси" удалось убедить юниора продолжить карьеру в Англии.



Гиу известен тем, что забил спустя 23 секунды в своем дебютном матче за "Барселону" против "Атлетико" в 2023 году. А всего Марк отличился дважды в семи матчах минувшего сезона.



BBC добавляет, что "Челси" сразу собирается сделать Гиу членом первой команды, однако это приобретение не будет помехой к приглашению другого нападающего этим летом.