"Вест Хэм" подписал Фодерингема

"Вест Хэм" объявил о переходе в клуб голкипера "Шеффилд Юнайтед" Уэса Фодерингема.

Фодерингем согласовал с "Вест Хэмом" сделку на два года и официально присоединится к "молотобойцам" 1 июля, когда истечет его контракт с "Шеффилд Юнайтед".



В минувшем сезоне 33-летний англичанин был первым номером "клинков", сыграв 30 матчей в рамках Премьер-Лиги.



Фодерингем становится вторым приобретением "Вест Хэма" при новом главном тренере Хулене Лопетеги после вингера Луиса Гильерме.



Фодерингем провел в Шеффилде четыре сезона, до этого представляя "Рейнджерс", "Суиндон", "Кристал Пэлас" и "Фулхэм".