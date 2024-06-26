Фоден временно уехал с Евро-2024
Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден временно покинул расположение сборной Англии на Евро-2024 по причине семейного характера.
24-летний Фоден, признанный лучшим игроком Премьер-Лиги в сезоне 2023/24, выходил в стартовом составе англичан на все три матча в Группе C.
Однако сейчас Фоден оставил своих партнеров по сборной в Германии и срочно вернулся на родину. FA не уточняет ни точную причину, ни сроки поездки Фила.
Внезапный отъезд Фодена может заставить главного тренера англичан Гарета Саутгейта вынужденно изменить стартовый состав на матч 1/8 финала в ближайшее воскресенье.
26.06.2024 18:00
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Посуду забыл помыть, мамка наругала и домой зазвала
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С такими результатами он может сразу в отпуск уехать, англичане не долго задержатся в Германии...
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Знает просто, что ничего не светит с таким тренером и решил домой пораньше уехать
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