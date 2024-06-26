У грандов Премьер-Лиги есть время до 15 июля на выкуп Ольмо
У грандов Премьер-Лиги есть время до 15 июля, чтобы активировать пункт в контракте плеймейкера "РБ Лейпциг" Дани Ольмо о выкупе.
По информации журналиста Фабрицио Романо, контракт Ольмо действительно содержит пункт о выкупе — в размере 60 миллионов евро (50.6 млн. фунтов).
Однако срок действия этого пункта истекает 15 июля, после чего "РБ Лейпциг" уже сможет просить любые деньги за свою звезду.
В предыдущие месяцы Ольмо сватали в "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм". Если верить Романо, 26-летнего игрока сборной Испании также хотят "Бавария" и "Барселона".
Прямо сейчас Ольмо представляет свою страну на Евро-2024, а в 21 матче минувшего сезона Бундеслиги Дани забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
26.06.2024 17:00
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