Каррагер: "Было бы заблуждением думать, что Англия выиграет Евро-2024"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Карррагер назвал "заблуждением" надежды на то, что сборная Англии сможет преобразиться и выиграть Евро-2024.

Набрав пять очков из девяти возможных, сборная Англии вышла в плей-офф Евро-2024 с первого места Группы C и имеет отличные турнирные перспективы.



Однако Каррагер ожидает, что со столь невыразительным футболом подопечные Гарета Саутгейта споткнутся о первого же серьезного соперника.



"Если игроки сборной Англии думали, что их несправедливо критиковали после двух предыдущих матчей, на следующие несколько дней им могут потребоваться защитные шлемы".



"Как говорит нам история, было бы заблуждением думать, что сборная Англии восстановит свою игру и выиграет соревнование. Пока мы не вылетели, шансы есть всегда, но еще не было прецедента, чтобы команда, которая начинала так плохо и которая так явно нуждается в переосмыслении и реструктуризации своей игры, брала бы трофей".



"Сборная Англии зашла в тупик, и единственные выводы, которые нужно сделать, очевидны. Если они продолжат играть таким образом, они проиграют первой же встретившейся у них на пути команде с классными атакующими игроками, которые накажут их", — сообщил Каррагер The Telegraph.