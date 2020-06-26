Неназванный клуб Премьер-Лиги поспорит с МЮ за Угарте
Неназванный клуб Премьер-Лиги решил составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за полузащитника ПСЖ Мануэля Угарте.
Накануне появилась информация, что "Юнайтед" заинтересован в Угарте, который лишь год назад был приобретен ПСЖ у "Спортинга" за 51 миллион фунтов.
Французская пресса даже утверждает, что "Юнайтед" выдвинул стартовое предложение по 23-летнему уругвайцу, которое было немедленно отклонено.
По информации i Sport, "Юнайтед" действительно хочет заполучить Угарте, но никаких предложений пока не делал. Вдобавок "красные дьяволы" рискуют столкнуться с конкуренцией других клубов, включая еще одного представителя Премьер-Лиги.
ПСЖ открыт к продаже Угарте, который отметился 21 появлением в старте в минувшем сезоне французской Лиги 1, но хочет вернуть свои инвестиции в игрока.
26.06.2024 15:00
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