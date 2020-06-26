Неназванный клуб Премьер-Лиги поспорит с МЮ за Угарте

Неназванный клуб Премьер-Лиги решил составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за полузащитника ПСЖ Мануэля Угарте.

Накануне появилась информация, что "Юнайтед" заинтересован в Угарте, который лишь год назад был приобретен ПСЖ у "Спортинга" за 51 миллион фунтов.



Французская пресса даже утверждает, что "Юнайтед" выдвинул стартовое предложение по 23-летнему уругвайцу, которое было немедленно отклонено.



По информации i Sport, "Юнайтед" действительно хочет заполучить Угарте, но никаких предложений пока не делал. Вдобавок "красные дьяволы" рискуют столкнуться с конкуренцией других клубов, включая еще одного представителя Премьер-Лиги.



ПСЖ открыт к продаже Угарте, который отметился 21 появлением в старте в минувшем сезоне французской Лиги 1, но хочет вернуть свои инвестиции в игрока.