"Челси" сделал запрос насчет Исака

"Челси" сделал запрос насчет нападающего "Ньюкасла" Александера Исака.

По информации Daily Mail, "Челси" обратился к коллегам из "Ньюкасла" и выразил желание приобрести Исака в это трансферное окно.



Однако для того, чтобы заполучить Александера, "Челси" придется обновить свой трансферный рекорд, который сейчас установлен на отметке в 115 миллионов фунтов, заплаченных "Брайтону" за Мойсеса Кайседо.



Исак очень ярко отыграл минувший сезон, забив 25 голов, чем значительно увеличил свою трансферную стоимость относительно тех 63 млн. фунтов, за которые "Ньюкасл" приобрел Александера у "Реал Сосьедад" летом 2022.



Вообще, "Ньюкасл" не заинтересован в продаже Исака и хочет заключить с 24-летним шведом новый контракт.