"Челси" сделал запрос насчет Исака

Александер Исак "Челси" сделал запрос насчет нападающего "Ньюкасла" Александера Исака.

По информации Daily Mail, "Челси" обратился к коллегам из "Ньюкасла" и выразил желание приобрести Исака в это трансферное окно.

Однако для того, чтобы заполучить Александера, "Челси" придется обновить свой трансферный рекорд, который сейчас установлен на отметке в 115 миллионов фунтов, заплаченных "Брайтону" за Мойсеса Кайседо.

Исак очень ярко отыграл минувший сезон, забив 25 голов, чем значительно увеличил свою трансферную стоимость относительно тех 63 млн. фунтов, за которые "Ньюкасл" приобрел Александера у "Реал Сосьедад" летом 2022.

Вообще, "Ньюкасл" не заинтересован в продаже Исака и хочет заключить с 24-летним шведом новый контракт.


Метки Исак, Ньюкасл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2024 14:00

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Последние комментарии:




  1. sellman 26.06.2024 16:00 # sellman
    Поржать новость. Челси скупает кучерявых дрыщей за 5 млн за рыло, а тут хочет Исака за 120+

    лолита и орео

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  2. chelsiukpro 26.06.2024 15:05 # chelsiukpro
    Вот это вариант заебатый! Только куй продадут...

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  3. bembo 26.06.2024 14:58 # bembo
    Галлахер Броя +50 млн

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  4. bembo 26.06.2024 14:58 # bembo
    ой бля самим не смешно????? запрос на исака они подали))

    дэвида уже забирайте и не ебите мозги ни себе ни фанатам)

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