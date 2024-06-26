"Юнайтед" может побороться за Калверт-Левина

"Манчестер Юнайтед" может вступить в борьбу за нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина.

В данный момент "Эвертон" находится на пороге приобретения нападающего "Марселя" Илимана Ндиайе за 17 миллионов фунтов.



Покупка экс-игрока "Шеффилд Юнайтед" развязала бы "Эвертону" руки в отношении Калверт-Левина, у которого остается только один год по контракту.



"Эвертон" оценивает Калверт-Левина в 40 миллионов фунтов, что оказалось чересчур для "Ньюкасла", однако i Sport утверждает, что "Юнайтед" и "Милан" сохраняют интерес к 27-летнему англичанину.



Приглашение нападающего является одной из приоритетных задач "Юнайтед" на это лето. Помимо Калверт-Левина, на радаре у "красных дьяволов" находятся некоторые другие форварды, включая Джошуа Зиркзее из "Болоньи" и Джонатана Дэвида из "Лилля".