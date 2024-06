Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" обсуждает переход Адриена Рабьо. "Арсенал" лидирует в борьбе за Йохана Бакайоко. Ким Кардашьян влюблена в Джуда Беллингема. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

ПСЖ опережает клубы Премьер-Лиги в борьбе за защитника "Фейеноорда" Лутсхарела Гертрюйду. (Sky Sport Germany)



"Манчестер Юнайтед" провел переговоры насчет полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо, в борьбу за которого все еще могут вступить "Арсенал" и "Астон Вилла". (Teamtalk)



"Барселона" вступила в переговоры с "Юнайтед" насчет аренды вингера Джейдона Санчо. (Sport)



"Эвертон" проявил интерес к защитнику "Юнайтед" Аарону Ван-Биссаке. (HITC)



Также Ван-Биссака интересен "Галатасараю". (talkSPORT)



Защитник "Юнайтед" Виктор Линделеф может заменить в "Эвертоне" Джаррада Брантуэйта. (talkSPORT)



"Арсенал" установил цену в 50 миллионов фунтов за своего нападающего Эдди Нкетиа, давний интерес к которому имеет "Кристал Пэлас". (talkSPORT)



"Арсенал" стал фаворитом в борьбе за вингера ПСВ Йохана Бакайоко. (DHnet)



"Челси" не планирует покупать вингера "Атлетика" Нико Уильямса. (Fabrizio Romano)



"Тоттенхэм" проявляет серьезный интерес к вингеру "Пэлас" Эберечи Эзе. (talkSPORT)



"Бавария" продолжает борьбу за полузащитника Жоау Палинью, но не хочет платить 60 млн. фунтов, которые "Фулхэм" просит за свою звезду. (The Telegraph)



Контракт атакующего полузащитника "Вест Хэма" Мохаммеда Кудуса предусматривает отступные в 85 млн. фунтов. (Sky Sport Germany)



"Вест Хэм" готовит новое предложение о покупке защитника "Вулверхэмптона" Макса Килмена. (Fabrizio Romano)



Защитник "Вест Хэма" Бен Джонсон может перейти свободным агентом в "Ипсвич". (East Anglian Daily Times)



"Астон Вилла" обдумывает покупку вингера "Спортинга" Педру Гонсалвеша. (A Bola)



Другое



Бывший защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи завершил игровую карьеру. (The Sun)



После подписания нового контракта с "Юнайтед" Эрик Тен Хаг сохранит титул "менеджера". (Daily Mail)



43-летняя Ким Кардашьян влюблена в 20-летнего Джуда Беллингема и вступила бы с ним в отношения, если бы у полузащитника сборной Англии не было девушки. (The Sun)