Андрей Сантос: "Эстевао — лицо бразильского футбола"
Полузащитник "Челси" Андрей Сантос дал характеристику вингеру Эстевао Виллиану, которого "синие" приобрели у "Палмейраса".
На прошлой неделе "Челси" подтвердил покупку Эстевао за 51 миллион фунтов, включая бонусы, однако на "Стэмфорд Бридж" юный бразилец прибудет только после исполнения 18 лет, следующим летом.
Эстевао забил три гола и отдал две результативные передачи в 11 матчах этого сезона бразильской Серии А, и Сантос убежден, что "Челси" совершил отличное приобретение в лице его соотечественника.
"Я являюсь фанатом этого парня, Эстевао. Он обладает огромным, огромным, огромным потенциалом. Я всегда разговариваю о нем со своим отцом. Я знал, что он быстро станет профессиональным игроком благодаря своему мастерству".
"Я вижу, что он является целеустремленным парнем, у него сильный характер — я всегда думал, что атакующие игроки должны обладать характером. Он является лицом бразильского футбола", — цитирует Сантоса Football.London.
26.06.2024 11:00
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