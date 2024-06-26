Саутгейт видит прогресс в игре сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что увидел прогресс в игре своей команды против Словении относительно предыдущего матча.

Безголевая ничья 0:0 против Словении позволила англичанам выйти в пле-офф Евро-2024 с первого места Группы C.



И хотя Англия снова разочаровала своим футболом, Саутгейту кажется, что его команда улучшила свою игру, и эта тенденция нравится Гарету.



"Думаю, учитывая нашу предыдущую игру, мы не могли сразу перейти к тому, чтобы победить 3:0 или 4:0. Это не было реалистично, учитывая интенсивность нашей игры".



"Однако было много вещей, которыми мы очень довольны. Мы должны делать один шаг за раз. Сегодня мы прибавили, и мы должны прибавить еще, чтобы одержать победу в следующем раунде", — цитирует Саутгейта The Independent.