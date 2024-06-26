Невилл: "Майну выйдет в старте на следующий матч Англии"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл уверен, что полузащитник "красных дьяволов" Кобби Майну обеспечил себе место в стартовом составе сборной Англии на матч 1/8 финала Евро-2024.

19-летний Майну вышел на замену в перерыве безголевого матча англичан против Словении накануне (0:0), и Невилл чувствует, что это преобразило игру команды Гарета Саутгейта.



Теперь Невилл ожидает, что именно Майну, а не Конор Галлахер или Трент Александер-Арнольд выйдет с первых минут на матч 1/8 финала в Гельзенкирхене в ближайшее воскресенье.



"Каждый раз, когда Англия делала замену, они становились лучше. Уверен, Майну выйдет в стартовом составе на следующий матч".



"Саутгейт думал, что Галлахер — тот вариант, который придаст команде энергии, но было довольно очевидно, что нам нужен там кто-нибудь, чтобы у команды пошла игра, и Адам Уортон на это тоже способен".



"Чем больше замен мы делали, тем менее затверделыми мы выглядели. Мы выглядели так нехитро в первом тайме, за этим было сложно наблюдать, и я думаю, мы прибавили во втором тайме".



"Мы не одержали победу, но были проблески того, на что мы способны", — сообщил Невилл ITV.