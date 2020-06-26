Саутгейт: "Реакция фанатов создает необычную обстановку"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт посетовал, что фанаты создают "необычную обстановку" вокруг его команды.

Накануне англичане сыграли без голов против Словении, и этого набранного очка им оказалось достаточно, чтобы выйти в плей-офф Евро-2024 с первого места Группы C.



Против 57-й команды в рейтинге сборных ФИФА англичане показали столь же невыразительный футбол, как и в двух первых матчах на турнире, и фанаты выразили свое разочарование не только свистом, но и брошенными в Саутгейта пластиковыми стаканчиками из под пива.



Саутгейт находит такую реакцию странной, учитывая результаты, но в то же время рад, что недовольство болельщиков обращено на него, а не на команду.



"Я понимаю такую реакцию. Я не собираюсь прятаться от этого. Самое важное, чтобы мы поддерживали команду. Я понимаю это отношение ко мне. Хорошо, что это обращено на меня, а не команду, но это создает необычную обстановку. Я не видел, чтобы к какой-либо другой команде, вышедшей в плей-офф, было бы такое же отношение".



"Мы сделали так, что за сборную Англии стало снова весело выступать. Это очень, очень приятно для игроков. Мы должны быть очень осторожны, чтобы так и осталось", — цитирует Саутгейта The Guardian.