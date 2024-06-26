Оуэн предупредил, что у Слота не будет времени на раскачку

Бывший нападающий "Ливерпуля" Майкл Оуэн предупредил, что у нового главного тренера "красных" Арне Слота не будет времени на раскачку.

Отработав девять лет на посту главного тренера "Ливерпуля", Юрген Клопп уступил свое место Слоту. Однако Оуэн чувствует, что Арне не придется строить команду заново, а клуб находится в устойчивом положении.



Поэтому Оуэну кажется, что от Слота будут сразу ожидать и хорошей игры, и борьбы за трофеи.



"Ему будет тяжело, учитывая ожидания и все остальное. Думаю, ему нужно будет показать признаки хорошего футбола. Мы должны довольно рано увидеть его стиль игры и убедиться, что он радует глаз".



"В долгосрочном отношении они должны оказаться конкурентоспособными. Дать тренеру время — это нормально, но он пришел в команду, которая уже очень хорошая, и в очень хороший клуб, который очень стабилен в данный момент".



"Если они финишируют пятыми и не выиграют трофеи, то нельзя будет сказать: "О, он только закладывает основы". Нет, основы уже есть. Думаю, было бы идеально что-нибудь выиграть. Если они ничего не выиграют, они хотя бы должны сражаться за трофеи. Нужно, чтобы с ними считались", — сообщил Оуэн FourFourTwo.