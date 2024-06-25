Англичане сыграли без голов против Словении

Сборная Англии сыграла вничью 0:0 против Словении и благодаря набранному очку заняла первое место в Группе C Евро-2024.

Как и ожидалось, главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт ограничился единственной перестановкой в стартовом составе, выпустив Конора Галлахера вместо Трента Александер-Арнольда.



Разительного преображения в игре англичан относительно двух первых матчей на турнире не наблюдалось. Подопечные Саутгейта были все так же неторопливы и беззубы.



На 20-й минуте Букайо Сака удалось поразить чужие ворота после прострела Фила Фодена, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



Свой лучший и практически единственный реальный момент в первом тайме англичане создали на 42-й минуте, когда Харри Кейн и Галлахер непостижимым образом не смогли замкнуть отличный прострел Кирана Триппьера.



Саутгейт отреагировал на неважную игру своей команды в перерыве, заменив Галлахера на Кобби Майну.



Во втором тайме Англия прибавила в движении, но была по-прежнему беззуба, и голкиперу словенцев Яну Облаку практически не приходилось вступать в игру.



Матч в Кельне так и завершился без голов. Правда, это не помешало англичанам занять первое место в Группе C.



Сборная Англии — сборная Словении — 0:0 (0:0)



Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Гехи, Триппьер (Александер-Арнольд 84), Галлахер (Майну 45), Райс, Сака (Палмер 71), Беллингем, Фоден (Гордон 89), Кейн.



Сборная Словении: Облак, Карничник, Друкшич, Бийол, Янжа (Балковец 90), Стоянович, Черин, Элшник, Млакар (Горенц-Станкович 86), Шпорар (Целар 86), Шешко (Иличич 75).



Предупреждения: Триппьер, Гехи, Фоден — Янжа, Бийол.