Англичане сыграли без голов против Словении
Сборная Англии сыграла вничью 0:0 против Словении и благодаря набранному очку заняла первое место в Группе C Евро-2024.
Как и ожидалось, главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт ограничился единственной перестановкой в стартовом составе, выпустив Конора Галлахера вместо Трента Александер-Арнольда.
Разительного преображения в игре англичан относительно двух первых матчей на турнире не наблюдалось. Подопечные Саутгейта были все так же неторопливы и беззубы.
На 20-й минуте Букайо Сака удалось поразить чужие ворота после прострела Фила Фодена, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
Свой лучший и практически единственный реальный момент в первом тайме англичане создали на 42-й минуте, когда Харри Кейн и Галлахер непостижимым образом не смогли замкнуть отличный прострел Кирана Триппьера.
Саутгейт отреагировал на неважную игру своей команды в перерыве, заменив Галлахера на Кобби Майну.
Во втором тайме Англия прибавила в движении, но была по-прежнему беззуба, и голкиперу словенцев Яну Облаку практически не приходилось вступать в игру.
Матч в Кельне так и завершился без голов. Правда, это не помешало англичанам занять первое место в Группе C.
Сборная Англии — сборная Словении — 0:0 (0:0)
Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Гехи, Триппьер (Александер-Арнольд 84), Галлахер (Майну 45), Райс, Сака (Палмер 71), Беллингем, Фоден (Гордон 89), Кейн.
Сборная Словении: Облак, Карничник, Друкшич, Бийол, Янжа (Балковец 90), Стоянович, Черин, Элшник, Млакар (Горенц-Станкович 86), Шпорар (Целар 86), Шешко (Иличич 75).
Предупреждения: Триппьер, Гехи, Фоден — Янжа, Бийол.
25.06.2024 23:55
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даги продолжают убивать рабсияшег. Хотя раньше просто ебали в жопу в дагестанской палатке. Изменениям быть.
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Рангник с Австрией поссал на голландцев, поляков и чемпионов мира - что за пидорский евро, ояебу.
Единственный норм тренер ЧЕ, получается.
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Изи первое место в пол ноги - КРАСUВО!
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Райс: "Вы увидите другую сборную Англии"
Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс пообещал, что сборная Англии покажет другой футбол против Словении.
Источник: http://fapl.ru/posts/108411/
Увидели. Проверяй
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У Англии 0 отборов, 1 перехват мяча и 2 удара в створ в 1-й тайме матча со Словенией.
ПОЗОР!
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говно вонючее
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Сцуко! Лучше бы Магвайр и Хендо играли.
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Саутгейт - хуесос! Сын Ходжсона и Макларена.
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Второй тайм смотрелся получше, чем все что было ранее на Евро. Но этого пока явно недостаточно для борьбы за главный трофей.
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хyйня
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молодцы
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хохол - значит пидор (с) Арестович
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Кто второй, а кто третий в группе?
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Makhachkala never sleeps yxexexexex
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ГООООООЙДАААААААААААААААА
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