Англичане сыграли без голов против Словении

Харри Кейн Сборная Англии сыграла вничью 0:0 против Словении и благодаря набранному очку заняла первое место в Группе C Евро-2024.

Как и ожидалось, главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт ограничился единственной перестановкой в стартовом составе, выпустив Конора Галлахера вместо Трента Александер-Арнольда.

Разительного преображения в игре англичан относительно двух первых матчей на турнире не наблюдалось. Подопечные Саутгейта были все так же неторопливы и беззубы.

На 20-й минуте Букайо Сака удалось поразить чужие ворота после прострела Фила Фодена, однако из-за офсайда гол не был засчитан.

Свой лучший и практически единственный реальный момент в первом тайме англичане создали на 42-й минуте, когда Харри Кейн и Галлахер непостижимым образом не смогли замкнуть отличный прострел Кирана Триппьера.

Саутгейт отреагировал на неважную игру своей команды в перерыве, заменив Галлахера на Кобби Майну.

Во втором тайме Англия прибавила в движении, но была по-прежнему беззуба, и голкиперу словенцев Яну Облаку практически не приходилось вступать в игру.

Матч в Кельне так и завершился без голов. Правда, это не помешало англичанам занять первое место в Группе C.

Сборная Англии — сборная Словении — 0:0 (0:0)

Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Гехи, Триппьер (Александер-Арнольд 84), Галлахер (Майну 45), Райс, Сака (Палмер 71), Беллингем, Фоден (Гордон 89), Кейн.

Сборная Словении: Облак, Карничник, Друкшич, Бийол, Янжа (Балковец 90), Стоянович, Черин, Элшник, Млакар (Горенц-Станкович 86), Шпорар (Целар 86), Шешко (Иличич 75).

Предупреждения: Триппьер, Гехи, Фоден — Янжа, Бийол.


Метки Евро-2024, обзор матча, сборная Англии, сборная Словении

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2024 23:55

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Последние комментарии:




  1. acceptodessa 26.06.2024 00:56 # acceptodessa
    даги продолжают убивать рабсияшег. Хотя раньше просто ебали в жопу в дагестанской палатке. Изменениям быть.

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  2. imf-tau 26.06.2024 00:51 # imf-tau
    Рангник с Австрией поссал на голландцев, поляков и чемпионов мира - что за пидорский евро, ояебу.

    Единственный норм тренер ЧЕ, получается.

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  3. alexomck 26.06.2024 00:17 # alexomck
    Изи первое место в пол ноги - КРАСUВО!

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  4. kellborn 26.06.2024 00:17 # kellborn
    Райс: "Вы увидите другую сборную Англии"
    Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс пообещал, что сборная Англии покажет другой футбол против Словении.

    Источник: http://fapl.ru/posts/108411/

    Увидели. Проверяй

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  5. dexter 26.06.2024 00:15 # dexter
    У Англии 0 отборов, 1 перехват мяча и 2 удара в створ в 1-й тайме матча со Словенией.

    ПОЗОР!

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  6. charmk 26.06.2024 00:05 # charmk
    говно вонючее

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  7. brown-ale 26.06.2024 00:04 # brown-ale
    Сцуко! Лучше бы Магвайр и Хендо играли.

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  8. dexter 26.06.2024 00:02 # dexter
    Саутгейт - хуесос! Сын Ходжсона и Макларена.

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  9. gary47 26.06.2024 00:01 # gary47
    Второй тайм смотрелся получше, чем все что было ранее на Евро. Но этого пока явно недостаточно для борьбы за главный трофей.

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  10. b84 26.06.2024 00:00 # b84
    хyйня

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  11. bembo 25.06.2024 23:59 # bembo
    молодцы

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  12. mafia-fake 25.06.2024 23:59 # mafia-fake
    хохол - значит пидор (с) Арестович

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  13. high-malvern 25.06.2024 23:59 # high-malvern
    Кто второй, а кто третий в группе?

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  14. narcot 25.06.2024 23:58 # narcot
    Makhachkala never sleeps yxexexexex

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  15. mafia-fake 25.06.2024 23:58 # mafia-fake
    ГООООООЙДАААААААААААААААА

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