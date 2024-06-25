У МЮ есть четыре варианта для продажи Рэшфорда

У "Манчестер Юнайтед" есть четыре варианта, которые позволят продать нападающего Маркуса Рэшфорда этим летом.

Заключив новый роскошный контракт, Рэшфорд забил лишь восемь голов в 43 матчах минувшего сезона. Также Маркус столкнулся с проблемами за пределами футбольного поля и не попал в заявку сборной Англии на Евро-2024.



И хотя сам Рэшфорд предпочитает остаться в "Юнайтед", Daily Mirror предполагает, что "красные дьяволы" открыты к продаже 26-летнего англичанина этим летом.



В данный момент есть четыре клуба, которые могут не только захотеть, но и позволить себе Рэшфорда с его внушительной зарплатой. Во-первых, это ПСЖ, который находится в поисках замены для Килиана Мбаппе.



Также Рэшфорд мог бы стать заменой для Лероя Сане в "Баварии". Будущее экс-игрока "Манчестер Сити" в Мюнхене находится под вопросом из-за истекающего через 12 месяцев контракта.



Наконец, интерес к Рэшфорду приписывается "Арсеналу" и "Тоттенхэму", которые оба находятся в поисках проверенного бомбардира.