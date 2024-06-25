Четыре клуба Премьер-Лиги сражаются за Дэвида

Сразу четыре клуба Премьер-Лиги сражаются за нападающего "Лилля" и сборной Канады Джонатана Дэвида.

"Лилль" уже подтвердил свою готовность продать Дэвида этим летом, потому что от контракта Джонатана остается только один год.



Как сообщает The Guardian, сам Дэвид готов к переезду в Премьер-Лигу, где у него есть четыре варианта: "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм".



Все четыре перечисленных клуба Премьер-Лиги уже сделали запросы насчет 24-летнего канадца, который сейчас представляет свою сборную на Кубке Америки.



Ожидается, что для приобретения Дэвида, который забил 84 гола в 183 матчах за "Лилль" в течение четырех сезонов, хватит 20 миллионов фунтов.