Четыре клуба Премьер-Лиги сражаются за Дэвида

Джонатан Дэвид Сразу четыре клуба Премьер-Лиги сражаются за нападающего "Лилля" и сборной Канады Джонатана Дэвида.

"Лилль" уже подтвердил свою готовность продать Дэвида этим летом, потому что от контракта Джонатана остается только один год.

Как сообщает The Guardian, сам Дэвид готов к переезду в Премьер-Лигу, где у него есть четыре варианта: "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм".

Все четыре перечисленных клуба Премьер-Лиги уже сделали запросы насчет 24-летнего канадца, который сейчас представляет свою сборную на Кубке Америки.

Ожидается, что для приобретения Дэвида, который забил 84 гола в 183 матчах за "Лилль" в течение четырех сезонов, хватит 20 миллионов фунтов.


Метки Вест Хэм, Дэвид, Лилль, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2024 22:00

Количество просмотров Просмотров: 399



Поиск: