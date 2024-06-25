"Брайтон" готов вернуться за Дьюсбери-Холлом

"Брайтон" готов возобновить свой интерес к полузащитнику "Лестера" Кирнану Дьюсбери-Холлу.

"Брайтон" сделал запрос насчет Дьюсбери-Холла еще в январе, но тогда Кирнан предпочел остаться на "Кинг Пауэр", сыграв ключевую роль в завоевании "Лестером" титула Чемпионшипа.



При этом, сообщает The Telegraph, "Брайтон сохранил интерес к Дьюсбери-Холлу и сейчас собирается предпринять новую попытку заполучить 25-летнего англичанина, оцениваемого в 30 миллионов фунтов.



Дьюсбери-Холл находится в системе "Лестера" с восьми лет, дебютировав за первую команду в 2020 году. К настоящему моменту Кирнан сыграл 129 матчей за "лис" во всех соревнованиях.



В минувшем сезоне Чемпионшипа Дьюсбери-Холл забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. Кирнан был признан лучшим игроком "Лестера" по версиям команды и болельщиков, а также вошел в символическую сборную второго английского дивизиона.