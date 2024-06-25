"Бавария" проявляет интерес к Амаду Онана

"Бавария" проявляет интерес к полузащитнику "Эвертона" Амаду Онана.

После назначения Венсана Компани своим новым главным тренером "Бавария" принялась искать усиление преимущественно в Премьер-Лиге. Мюнхенцы уже согласовали переход вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе, а также ведет переговоры по полузащитнику "Фулхэма" Жоау Палинье.



Очередной целью "Баварии" стал соотечественник Компани в лице 22-летнего Онана, который сейчас представляет сборную Бельгии на Евро-2024.



Онана выступает за "Эвертон" после своего перехода из "Лилля" за 33 миллиона фунтов в августе 2022, за два сезона на "Гудисон Парк" сыграв 63 матча в Премьер-Лиге.



Проблема для Компани лишь в том, что "Эвертон" оценивает Онана, который также интересен "Арсеналу", минимум в 50 миллионов фунтов, и для "Баварии" это чересчур.